فيديو وصور.. الدماء تسيل من وجه مدرب "ليون" والاتحاد الفرنسي يتحرك!

تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة قبل مواجهة مضيفه أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأحد 29-10-2023).

وعلى الفور قرر الحكم الفرنسي، فرانسوا لوتيسيه، إلغاء مباراة مارسيليا ضد ليون في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال لوتيسيه في مؤتمر صحفي: “شكلنا لجنة أزمة وقررنا عدم إقامة اللقاء، وفقا لقانون اتحاد الكرة الفرنسي بسبب الاعتداء على حافلة ليون”.

وأضاف: “لقد أرسلنا قرارا للجهات المختصة في اتحاد الكرة والرابطة الفرنسية، لاتخاذ اللازم”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “ليكيب” أن فابيو جروسو، مدرب ليون، تعرض لارتجاج خفيف في المخ، وجرح قطعي في الرأس، طوله 3 سم بعد رشق جماهير مارسيليا لحافلة ليون بالحجارة.

وأشارت إلى أن إصابة جروسو، لا تجعله قادرا على قيادة فريقه في الملعب، كما أصيب 3 مدربين آخرين من معاونيه إصابات تمنعهم من القيام برحلة العودة إلى ليون.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلغى فيها مباراة ليون ضد مارسيليا، حيث تكرر ذلك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعد إلقاء زجاجة مياه على ديمتري باييه، نجم مارسيليا.