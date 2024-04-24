فيراري تبرم شراكة مع إتش.بي لرعاية الفريق المنافس في فورمولا 1

أعلنت شركة فيراري للسيارات وشركة إتش.بي الأمريكية للإلكترونيات الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، عن توقيع عقد شراكة يمتد لعدة أعوام، حيث ستكون إتش.بي الراعي الجديد لفريق فيراري في سباقات السيارات، بما في ذلك سباقات بطولة العالم لفورمولا 1.

وأضافت الشركتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء أنه وفقا للاتفاقية، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها المالية، سيوضع شعار إتش.بي على سيارات فيراري في منافسات فورمولا 1 قبل سباق جائزة ميامي الكبرى الذي تقام فعالياته بين الثالث والخامس من مايو آيار المقبل، حينما يبدأ الفريق في التنافس تحت اسم “سكوديريا فيراري إتش.بي”.

وسيتم تمييز الظهور الأول لتلك الشراكة بتصميم استثنائي لسيارة فيراري، يتم تجهيزه خصيصا لسباق ميامي.

ولم يكن لدى فيراري جهة راعية بالبطولة، يرتبط اسمها بالفريق المشارك في السباقات، منذ آخر شراكة من هذا النوع، وكانت مع علامة “ميشن وين ناو” التابعة لشركة فيليب موريس، وقد انتهت بنهاية موسم 2021.

وفي إطار العقد، سيستخدم فيراري تكنولوجيا وخدمات إتش.بي بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والطباعة وغيرها.