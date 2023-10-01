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فيرونيكا كودرميتوفا تتوّج باللقب الثاني في مسيرتها

منذ دقيقتين
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تابعت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا تألقها راهناً وأحرزت لقب دورة طوكيو لكرة المضرب (500)، بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا، الرابعة عالمياً، 7-5 و6-1 في ساعة و24 دقيقة.

وقالت كودرميتوفا المصنفة 19 عالمياً: “كنت أعلم أنها ستكون مباراة نهائية صعبة. أحتاج للصراع من أجل كل كرة واليوم سارت الأمور بشكل جيد”.

وتابعت اللاعبة البالغة 26 عاماً، والتي فازت بأول لقب فردي لها في بطولات “دبليو تي آيه” للاعبات المحترفات في تشارلستون عام 2021: “أنا سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بلقبي الثاني”.

أضافت بعدما كان سبق لها أن تغلبت على بيغولا في ثلاث مجموعات في دورة مدريد الإسبانية هذا العام: “لعبت اليوم بشكل أفضل مما كنت عليه في مدريد”، مشددة على أن بيغولا: “تقاتل دائما وتلعب بقوة في كل مباراة. لعبت اليوم بأسلوبي ونفذت وخطتي” للعب بقوة.

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