فيسيل كوبي يحرز لقبه الأول بالدوري الياباني

فاز فيسيل كوبي بلقب دوري الأضواء الياباني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه اليوم السبت 25\11\2023 بعد انتصاره 2-1 على ناجويا جرامبوس بفضل هدفين أحرزهما خلال ثلاث دقائق في الشوط الأول.

وحسم فريق المدرب تاكايوكي يوشيدا اللقب على ملعب كوبي قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وبفوزه اليوم تفوق كوبي بأربع نقاط على حامل لقب الموسم الماضي يوكوهاما مارينوس الذي تعادل من دون أهداف مع ألبيريكس نيجاتا أمس الجمعة 24\11\2023.

سجل هارويا إيدي ويوشينوري موتو الهدفين في الدقيقتين 12 و14 ليمنحا كوبي التقدم قبل أن يقلص كاسبر يونكر الفارق لناجويا بعد مرور نصف ساعة من زمن اللقاء.

وكان كوبي يعلم أن الفوز سيمنحه لقبه الأول في تاريخ الدوري الياباني وهو 30 عاما. ووضع إيدي فريقه في المقدمة مستغلا كرة بينية من يويا أوساكو سددها بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأسترالي ميتش لانجيراك.

وعزز موتو التقدم بعد دقيقتين عندما اخترق أوساكو دفاع الضيوف مجددا ومرر كرة عرضية هذه المرة من جهة اليسار إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق الذي سجل هدفا من مسافة ستة أمتار تقريبا.

وأتيحت أمام كوبي فرصة تسجيل الهدف الثالث لكن دايجو ساساكي سدد الكرة خارج اطار المرمى قبل أن يقلص يونكر الفارق لصالح ناجويا عندما استغل رأسية هارويا فوجي ليسدد الكرة في شباك دايا مايكاوا.

ومرت عدة لحظات عصيبة على أصحاب الأرض في ظل سعي ناجويا لإدراك التعادل كي يبقي على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال آسيا العام المقبل.

واقترب ناوكي مايدا من إدراك التعادل عندما سدد كرة في العارضة من مسافة قريبة قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة ليتوج كوبي باللقب.