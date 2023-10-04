"فيفا" يعيد منتخب روسيا تحت 17 عاماً إلى المنافسات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن روسيا من المشاركة في البطولات الدولية من خلال السماح لفرق الفتيات والفتيان تحت 17 عاماً بخوض البطولات.

وتأتي هذه الخطوة عقب تخفيف مماثل لفرق الشباب الروسية الأسبوع الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال “فيفا” في بيان: “هذا مشروط بأن تلعب هذه الفرق تحت اسم ‭’‬الاتحاد الروسي لكرة القدم‭’‬ بدلاً من روسيا دون ظهور العلم أو النشيد الوطني وقميص المنتخب ومعداته مع اللعب بألوان محايدة بدلاً من ذلك”.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022 قرر “يويفا” حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الأسبوع الماضي: “لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصراً على البالغين” مضيفاً أن منتخب روسيا تحت 17 عاماً سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي “خلال هذا الموسم”.

وحث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم “يويفا” على إعادة النظر في قراره وقال إنه لن يلعب في البطولات التي تشارك فيها فرق روسية.

وقالت إنكلترا والنرويج والسويد والدنمرك أيضاً إن منتخباتها للشباب لن تلعب أمام روسيا رغم قرار “يويفا”.