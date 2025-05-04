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فيليبو إنزاجي يقود بيزا للعودة لدوري الأضواء الإيطالي بعد غياب 34 عاماً

منذ 17 دقيقة
فيليبو إنزاجي

فيليبو إنزاجي

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يعود فريق بيزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد غياب دام 34 عاما بعدما ضمن فريق المدرب فيليبو إنزاجي الصعود من الدرجة الثانية اليوم الأحد.

وضمن بيزا، صاحب المركز الثاني، الصعود المباشر إلى دوري الأضواء الإيطالي رغم خسارته 1-صفر على ملعب باري اليوم الأحد، إذ خسر أقرب منافسيه سبيتسيا ثالث الترتيب 2-1 أمام ريجيانا.

وبهذه النتيجة يبتعد سبيتسيا عن بيزا بفارق تسع نقاط قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وسينضم بيزا إلى ساسولو، المتصدر الذي صعد بالفعل، إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، بينما ضمن سبيتسيا مقعده في تصفيات الصعود.

وإنزاجي (51 عاما)، مهاجم ميلان ويوفنتوس السابق، شقيق سيموني إنزاجي (49 عاما)، والذي يتولى مسؤولية تدريب إنتر ميلان حامل اللقب.

وضمن ساسولو عودته إلى دوري الأضواء في منتصف أبريل نيسان الماضي، بعد موسم واحد من هبوطه.

    المصدر :
  • رويترز

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