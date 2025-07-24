فينوس تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سينسيناتي للتنس بعد عودتها المذهلة

قال منظمو بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس اليوم الخميس إن فينوس وليامز حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، مع استمتاع اللاعبة الأمريكية (45 عاما) بعودة تتحدى بها عمرها إلى دائرة الضوء.

وأصبحت اللاعبة الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أكبر لاعبة تفوز بمباراة في منافسات الفردي بإحدى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ عام 2004 عندما تغلبت على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة أول أمس الثلاثاء، بعد غياب دام 16 شهرا عن اللعبة.

ورفضت فينوس التي ستواجه في الدور المقبل من بطولة واشنطن المصنفة الخامسة البولندية ماجدالينا فريخ غدا الجمعة، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز في وقت سابق من هذا العام.

كما قدمت بطولة سينسيناتي المفتوحة أيضا بطاقة دعوة للموهبة المحلية كاتي ماكنالي التي عادت مؤخرا إلى الملاعب بعد خضوعها لعملية جراحية في المرفق العام الماضي.

تبدأ القرعة الرئيسية لبطولة سينسيناتي المفتوحة في السابع من أغسطس آب المقبل.