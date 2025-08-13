فينوس وليامز تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة

حصلت فينوس وليامز الفائزة مرتين بلقب فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، إذ تواصل اللاعبة الأمريكية عودتها للملاعب رغم أن عمرها 45 عاما.

وأصبحت فينوس في الشهر الماضي أكبر لاعبة سنا منذ 2004 تفوز بمباراة في منافسات الفردي بالبطولات التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات عندما تغلبت على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة بعد غياب دام 16 شهرا عن المنافسات الرسمية.

وكانت آخر مشاركة لفينوس في الأدوار الرئيسية لمنافسات الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة في نسخة عام 2023، حيث خسرت في الدور الأول أمام البلجيكية جريت مينين.

وتشارك فينوس، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أيضا في منافسات الزوجي المختلط بالبطولة مع مواطنها ريلي أوبيلكا.

وأوضح منظمو البطولة أن قائمة اللاعبات اللاتي حصلن على بطاقات دعوة اليوم الأربعاء للمشاركة في منافسات الفردي ضمت أيضا الفرنسية كارولين جارسيا، ومن المرجح أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة لها في البطولة التي وصلت للدور قبل النهائي بها في عام 2022.

وأعلنت جارسيا الفائزة بالبطولة الختامية للموسم في عام 2022، في وقت سابق من العام الجاري أنها تخطط للاعتزال.