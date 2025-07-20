فينوس وليامز تسعى لقضاء وقت ممتع في عودتها للملاعب

قالت الأمريكية فينوس وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا إنها مقبلة على التحدي ومتعة لعب التنس عندما تخوض منافسات بطولة واشنطن المفتوحة غدا الاثنين بعد غياب استمر 16 شهرا.

وفي الماضي، رفضت وليامز (45 عاما) الفائزة بسبعة القاب في البطولات الأربع الكبرى، المشاركة ببطاقة دعوة في البطولة التي تقام في العاصمة الأمريكية، لكنها قالت إنها تشعر بأنها على مستوى التحدي هذا العام.

وقالت ضاحكة اليوم الأحد “في معظم الأحيان لا أقبل (عرض المشاركة ببطاقة دعوة).

“لكن هذه المرة كنت أتدرب. وبالطبع أحب اللعبة والملاعب الصلبة، إنها أرضيتي المفضلة، حيث أشعر بالراحة”.

وتضع وليامز أهدافا شخصية جديدة، لكنها ستعطي الأولوية لقضاء وقت ممتع.

وقالت “هدفي الشخصي هو قضاء وقت ممتع والاستمتاع باللحظة وعدم وضع الكثير من الضغط على نفسي.

“لا أعرف ما إذا كنت أعرّف النجاح في هذه اللحظة بأي شكل من الأشكال سوى الإيمان بنفسي والالتزام بالعملية التي أخوضها. ليس من السهل القيام بذلك، خاصة بعد فترة ابتعاد عن المنافسات. هذه هي أهدافي”.

وفازت وليامز بلقب بطولة ويمبلدون للفردي خمس مرات وبطولة أمريكا المفتوحة مرتين، بالإضافة إلى 14 لقبا في زوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب شقيقتها الصغرى سيرينا.

وغابت عن المنافسات منذ بطولة ميامي المفتوحة في مارس آذار 2024 ولم تفز بأي مباراة منذ تغلبها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في الدور الأول من بطولة سينسناتي المفتوحة في أغسطس آب 2023.

وتواجه مواطنتها بيتون ستيرنز في الدور الأول من البطولة من فئة 500 نقطة والتابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتحدثت وليامز عن معاناتها الصحية بما في ذلك جراحة خضعت لها العام الماضي لإزالة الأورام الليفية – وهي أورام مؤلمة ولكنها حميدة تنمو في جدار الرحم.

وقالت “كانت رحلتي الصحية مخيفة للغاية.

“كما تعلمون، في مثل هذا الوقت قبل عام كنت أستعد للخضوع للجراحة. لم يكن أمامي سبيل للعب التنس أو خوض بطولة أمريكا المفتوحة. كنت أحاول فقط أن أتعافى”.