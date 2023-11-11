فينيسيوس ورودريغو يقودان ريال مدريد للفوز على بلنسية

قدم البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو أداء رائعا إذ أحرز كل منهما هدفين في فوز ريال مدريد 5-1 على بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح ريال تسجيل في الدقيقة الثالثة عندما أطلق الظهير داني كاربخال تسديدة مباشرة رائعة من حافة منطقة الجزاء قبل أن يعزز فينيسيوس تقدم الفريق في الدقيقة 42 عندما اصطدمت الكرة بكتفه إلى داخل الشباك أثناء محاولة لعب الكرة بضربة رأس من الوضع طائرا.

وهز فينيسيوس الشباك مجددا في بداية الشوط الثاني بتسديدة من مسافة بعيدة قبل أن يحرز رودريجو هدفين ليزيد غلة ريال من الأهداف. وأحرز هوجو دورو هدف بلنسبة الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر جيرونا.