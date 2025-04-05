فينيسيوس يهدر ركلة جزاء في خسارة ريال 2-1 أمام بلنسية بالدوري

أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء للمرة الثانية في أقل من شهر واحد ليتعثر فريقه ريال مدريد 2-1 أمام بلنسية ما يفتح الباب أمام غريمه برشلونة لتوسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب وتسع نقاط أمام أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب. ويستعد الفريق القطالوني لمواجهة ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

وهيمن ريال على الكرة طوال المباراة لكنه أهدر فرصا عديدة في ظل تألق جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى بلنسية الذي تصدى لعدة محاولات بينها ركلة جزاء سددها فينيسيوس في الشوط الأول.

وافتتح مختار دياخابي لاعب بلنسية التسجيل بضربة رأس من ركلة ركنية لعبها أندريه ألميدا في الدقيقة 15.

وسجل فينيسيوس التعادل من ركلة ركنية في الدقيقة 50 وسعى فريقه للتقدم في النتيجة في الشوط الثاني، لكن بلنسية صمد تحت الضغط واستغل هجمة مرتدة سريعة ليسجل هدف الفوز بضربة رأس لعبها أوجو دورو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.