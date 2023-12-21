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في الدقائق الأخيرة.. بيتسيلا يقود "بيتيس" للتعادل مع "جيرونا"

منذ 12 دقيقة
جيرمان بيتسيلا

جيرمان بيتسيلا

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سجل قلب الدفاع الأرجنتيني جيرمان بيتسيلا هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة ليفرض ريال بيتيس التعادل 1-1 مع جيرونا، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكان المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، قد افتتح التسجيل من علامة الجزاء بعد مخالفة تعرض لها سافينيو في منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

وأدرك صاحب الضيافة التعادل في الدقيقة 88 عندما أطلق بيتسيلا تسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

ويتصدر جيرونا المسابقة برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يواجه ألافيس في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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