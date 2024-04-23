في الدقائق الأخيرة.. هدف المهاجم ميليك يرسل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا

سجل المهاجم أركاديوش ميليك هدفا متأخرا ليتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين على لاتسيو رغم خسارته 2-1 في إياب الدور قبل النهائي (الثلاثاء 23-4-2024).

وبلغ يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 مرة والذي رفع لقبه الأخير حتى الآن عندما فاز بكأس إيطاليا في موسم 2020-2021، نهائي المسابقة للمرة 22.

وتفوق المهاجم فالنتين كاستيانوس على دفاع يوفنتوس ليمنح لاتسيو التقدم بضربة رأس في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية من لويس ألبرتو.

وكان بوسعه أن يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول عندما توغل داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة رائعة أخرى من ألبرتو لكن ماتيا بيرين حارس يوفنتوس أبعد تسديدته المنخفضة.

لكن كاستيانوس عادل نتيجة المباراتين بعد الاستراحة عندما مرر له ألبرتو الكرة على حدود منطقة الجزاء.

واستفاق يوفنتوس بعد ذلك وأتيحت لدوسان فلاهوفيتش فرصتان سانحتان بعد فترة وجيزة قبل أن يسجل ميليك من مسافة قريبة قبل سبع دقائق من النهاية مستفيدا من تمريرة عرضية من تيموثي ويا ليصعد يوفنتوس للنهائي.

ويستضيف أتلانتا منافسه فيورنتينا غدا الأربعاء في مباراة إياب الدور قبل النهائي الأخرى.

ويتقدم فيورنتينا 1-صفر من مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في 15 مايو أيار.