في الدقيقة الأخيرة.. ركلة جزاء تمنح تشيلسي الفوز على بالاس بدوري إنجلترا

منحت ركلة جزاء في الدقيقة 89 من البديل نوني مادويكي تشيلسي فوزا صعبا 2-1 على ملعبه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء في مباراة قمة بين فريقين من لندن.

وتعرض مادويكي للعرقلة من قبل إبريتشي إيزي داخل منطقة الجزاء. وبعدما أمر الحكم مايكل ساليسبري باستئناف اللعب، تم استدعاؤه من قبل حكام تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة ليحتسب الخطأ.

وأظهر مايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس مهارة فائقة عندما قابل تمريرة جوردان أيو بصدره وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسكن الكرة ببراعة في مرمى ديوردي بيتروفيتش في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعادل هدف أوليسي النتيجة بعدما تقدم تشيلسي في الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه ميخايلو مودريك والذي حول تمريرة عرضية منخفضة من مالو جوستو نحو الشباك.

وبدا مودريك مفعما بالحيوية في شوط أول شهد أداء قويا للفريق على ملعبه. لكن بعد الهدف المتأخر واستراحة ما بين الشوطين، ظهر تشيلسي فاقدا للزخم.

وأوقف دفاع كريستال بالاس هجمات منافسه، وكثيرا ما اعتمد فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو على تبادل التمرير بين ثلاثة لاعبين خارج منطقة جزاء الفريق الضيف.

ورغم ذلك تم إلغاء هدف لصالح تشيلسي في الدقيقة 76 سجله نيكولاس جاكسون بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال مادويكي لمنصة أمازون برايم “أقدم التحية لكريستال بالاس، لعبوا بصورة جيدة وكان من الصعب اختراقهم. لكن يجب ان اوجه التحية لنا أيضا، فقد كنا نستحق الفوز”.

وصعد تشيلسي إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب بحلول منتصف الموسم ليبلغ المركز العاشر، بينما ظل بالاس الذي لم يحقق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ثماني مباريات، في المركز الخامس عشر.