في الدقيقة الـ90.. ستيفان الشعراوي يمنح روما فوزاً ثميناً على مونزا

سجل ستيفان الشعراوي هدفا في الوقت القاتل في فوز روما الفوز 1-صفر على ضيفه مونزا الذي لعب بعشرة لاعبين اليوم الأحد ليحقق صاحب الأرض ثالث انتصار على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ولعب مونزا بعشرة لاعبين بعد طرد دانيلو دامبروسيو في الدقيقة 41 لكن بدا أنه سيفرض التعادل السلبي على روما الذي خطف الفوز بالهدف الذي سجله العشراوي في الدقيقة 90.

وتصدى ميكيلي دي جريجوريو حارس مرمى مونزا ببراعة لفرصتين في الشوط الأول وحرم إطار المرمى روما من التسجيل في مناسبتين في الشوط الثاني قبل أن يحرز الشعراوي هدف الفوز.

وجثا جوزيه مورينيو مدرب روما على ركبتيه احتفالا بالفوز لكنه حصل على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتقى روما من المركز 11 إلى السادس برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد مونزا عند 12 نقطة في المركز 11.