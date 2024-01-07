في الوقت القاتل.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز 2-1 على سالرنيتانا

سجل دوسان فلاهوفيتش هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يوفنتوس للفوز 2-1 على مضيفه سالرنيتانا الذي لعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر الذي تفوق 2-1 على فيرونا أمس السبت، وبفارق سبع نقاط أمام ميلان ثالث الترتيب. ويتذيل سالرنيتانا الترتيب برصيد 12 نقطة من 19 مباراة.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمنصة (دازون) “لنكن واقعيين. لا يزال إنتر أمامنا وهو يحظى ببطولة كبيرة”.

وأضاف “كان الفوز في ساليرنو مهما للحفاظ على الفارق الذي يفصلنا عن المركز الخامس. نحظى بفارق 14 نقطة، هذا يعني خمس مباريات. هذا كثير بالفعل”.

وشدد فلاهوفيتش على أهمية إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالنسبة لفريقه.

وقال فلاهوفيتش “هدفنا التأهل إلى دوري الأبطال. دعونا نتقدم مباراة تلو الأخرى وسنرى”.

وغاب يوفنتوس عن المنافسات القارية هذا الموسم إذ أنهى الموسم المنصرم في المركز السابع بعد خصم عشر نقاط من رصيده في مايو آيار الماضي بسبب مخالفات مالية.

وافتتح جيوليو ماجيوري لاعب وسط سالرنيتانا التسجيل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكن صمويل إلينج-جونيور أدرك التعادل في الدقيقة 65 قبل أن يحرز فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماجيوري إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس في الدقيقة 53.

وصنع سالرنيتانا، الذي خسر 6-1 أمام يوفنتوس في دور الستة عشر بكأس إيطاليا يوم الخميس، فرصة في بداية المباراة عن طريق جونيور سامبيا، لكن فويتشيخ شتينسني تصدى لمحاولته ببراعة.

وتقدم فريق المدرب فيليبو إنزاجي في النتيجة قبل الاستراحة بخمس دقائق وافتقر يوفنتوس للخطورة أمام المرمى إلى أن أدرك إلينج-جونيور التعادل عندما سدد من مسافة قريبة.

ورغم النقص العددي تواصلت محاولات سالرنيتانا وتصدى شتينسني لتسديدة بعيدة المدى من دوماجوج براداريتش بعد دقيقة واحدة.

وسجل فلاهوفيتش، الذي لعب التمريرة الحاسمة لهدف إلينج-جونيور، هدف الفوز بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس بالقرب من علامة الجزاء بعد تمريرة رائعة من المدافع دانيلو.

ولم يخسر يوفنتوس في آخر 14 مباراة بالدوري في أطول سلسلة مستمرة في المسابقة.

ويستضيف يوفنتوس في الجولة المقبلة ساسولو صاحب المركز 14 في 16 من الشهر الجاري، بينما يحل سالرنيتانا ضيفا على نابولي حامل اللقب يوم السبت.