في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.. حكم ينقذ حمامة مصابة ويحظى بتشجيع الجماهير

فاز دانييل ميدفيديف على توماس ماخاك بعد مباراة ماراثونية في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت لكن حكم الكرسي داميان دوموزوا تلقى أيضا تشجيعا من الجماهير في ملعب سوزان لينجلن عندما هب لإنقاذ حمامة مصابة.

وخلال تبديل اللاعبين لمكانيهما خلال المجموعة الرابعة من المباراة التي أقيمت تحت السقف المغلق، نزل الطائر على الأرضية الرملية أمام مقعد ميدفيديف ورفرف بجناحيه لكن يبدو أنه لم يكن قادرا على الطيران.

وقال ميدفيديف “أتمنى أن يكون الطائر بخير. لم يبد أنه كذلك. أعتقد أن خطبا ما في جناحه.

“قلت لنفسي ‘يا إلهى، إذا حصلنا على دقيقة إضافية لالتقاط الأنفاس سيكون ذلك مثاليا’ وهذا ما حدث.

“قام الحكم بعمل جيد، لقد كان حنونا.. أتمنى أن يكون الطائر بخير”.

ونزل الحكم من على كرسيه ليضع الطائر في منشفة.

وحاولت الحمامة الهرب في قبضة الحكم لكنه تمكن من الإمساك بالطائر وسلمه إلى أحد منظمي البطولة وسط تصفيق حار من الجمهور.