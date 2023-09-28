الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس أمريكا

منذ 51 دقيقة
هيوستون دينامو بطلا لكأس أمريكا

هيوستون دينامو بطلا لكأس أمريكا

A A A
طباعة المقال

خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 2-1 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم الليلة الماضية.

وغاب ميسي للمباراة الرابعة عن إنتر لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستون في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.

وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله عشرة أهداف في المسابقة.

وتأهل بذلك ميامي وهيوستون إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ميسي
فيديو.. طفل تغمره السعادة بعد مصافحة ميسي
كرة السلة
الحكمة لنصف نهائي سلة الدوحة
ألكسندر إيساك
نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة

الأكثر قراءة

قاعة أعراس الهيثم في نينوى
العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
طوني نمر
هل من زلزال قريب؟.. تصريحات هامة للباحث الجيولوجي طوني نمر