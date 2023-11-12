في لقاء مثير.. سيتي يتصدر دوري إنجلترا بعد تعادله مع تشيلسي

تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعد تعادله المثير 4-4 مع تشيلسي حيث سجل إرلينج هالاند هدفين بينما استطاع كول بالمر لاعب سيتي السابق ادراك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وخاض تشيلسي مواجهة قوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد فوزه 4-1 على توتنهام هوتسبير الذي لعب بتسعة لاعبين يوم الاثنين الماضي، وواجه حامل اللقب هذه المرة في مباراة مثيرة.

وأنهى مانشستر سيتي، الذي سجل له هالاند هدفين أحدهما من ركلة جزاء، الجولة في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي تغلب على برنتفورد 3-صفر وأرسنال الذي فاز على بيرنلي أمس السبت.

وقدم الفريقان مباراة تقليدية مثيرة، حيث أظهر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرة أخرى أنه بدأ في الانسجام والتحسن بعد انطلاقة متواضعة للموسم.

وسجل سيتي الهدف الأول عندما شد المدافع الإسباني مارك كوكوريا قميص هالاند ليتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد الذي احتسب ركلة جزاء نفذها اللاعب النرويجي بهدوء في الدقيقة 24.

وبعد خمس دقائق، سجل المدافع البرازيلي تياجو سيلفا (39 عاما) لتشيلسي بضربة رأس في الشباك.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها تشيلسي في مرمى سيتي منذ فوزه عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، إذ تعرض تشيلسي لست هزائم متتالية منذ ذلك الحين، منها أربع مباريات في الدوري اضافة لمباراتين في مسابقات الكأس.

وسجل رحيم سترلينج مهاجم سيتي السابق هدفا بعد تعثر يوسكو جفارديول في الدفاع ليسمح لرييس جيمس بإرسال تمريرة عرضية سجل منها سترلينج في الدقيقة 37.

لكن تقدم تشيلسي استمر أقل من 10 دقائق قبل أن يرتقي المدافع مانويل أكانجي عاليا ليسجل هدف التعادل لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز هالاند هدفه الثاني بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني. لكن في الدقيقة 67 من الشوط الثاني المثير، أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق نيكولاس جاكسون.

وبدا أن هدف رودري في الدقيقة 86 هو الذي سيمنح الفوز لحامل اللقب، لكن تم احتساب ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما اعاق روبن دياز البديل أرماندو بروخا داخل منطقة الجزاء.

وتقدم بالمر، خريج أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين، بكل هدوء وسدد ركلة الجزاء في مرمى ناديه السابق. وهذه هي ركلة الجزاء الرابعة التي ينفذها اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بنجاح مع تشيلسي في أربع محاولات.

وقال بالمر لشبكة سكاي سبورتس “المرة الأولى التي العب فيها ضد سيتي كانت غريبة جدا. أكن احتراما كبيرا للنادي الذي قضيت فيه 15 عاما، ومن الرائع رؤية بعض الأصدقاء”.

ويرى بوكيتينو ان “مشروعه الذي بدأ من الصفر” مع فريق أعيد تشكيله حديثا وبتكلفة باهظة يحرز تقدما.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمله في أن يمثل التعادل مع سيتي خطوتين إلى الأمام بعد تقدم متذبذب في وقت سابق من الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني “أعتقد أننا بحاجة إلى استغلال هذا النوع من الأداء في المستقبل”.

وقال رودري صاحب الهدف الرابع لسيتي إنه فريقه مرهق.

وأضاف لاعب سيتي لشبكة سكاي “ارتفع مستوى فريق تشيلسي ولم يكن هذا أفضل أداء لنا اليوم.

“على المستوى الفردي، كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد بأنفسنا..فاستقبال أربعة أهداف ليس أمرا طبيعيا بالنسبة لنا”.

وأشاد بيب جوارديولا بمنافسه تشيلسي الذي فشل في التسجيل أمام سيتي في مواجهتهما الست السابقة في الدوري ومسابقات الكأس وخسرها جميعا.

وأبلغ جوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إنه فريق رائع ويملك مدربا يتمتع بالخبرة ويدير فريقا تقليديا حقق الكثير من الألقاب في آخر 20 عاما.

“بدأوا في بناء فريق جديد من الآن فصاعدا”.