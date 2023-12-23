في مباراة مثيرة.. أرسنال يتعادل مع ليفربول ويتصدر الدوري الإنجليزي

تعادل أرسنال 1-1 في مباراة مثيرة مع مضيفه ليفربول ليؤكد جدارته بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واستعادة صدارة المسابقة السبت.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بخمس من آخر سبع مباريات لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في أنفيلد منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وحث يورجن كلوب مدرب ليفربول الجماهير على زيادة الصخب والضجيج في أنفيلد بعد مباراتين هادئتين على غير العادة في الملعب الموجود في منطقة مرسيسايد.

ورغم استجابة الجماهير، تقدم أرسنال مبكرا عندما تفوق جابرييل على كودي جاكبو ليسجل بضربة رأس إثر تمريرة رائعة من القائد مارتن أوديجارد في الدقيقة الرابعة.

وسجل محمد صلاح مهاجم ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 29 عندما تلقى تمريرة طويلة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد ليتجاوز الجناح المصري أولكسندر زينتشينكو بسهولة قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وسنحت عدة فرص للفريقين لتسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني لكنهما اكتفيا بنقطة واحدة لكل منهما في نتيجة جيدة لمانشستر سيتي حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس بفارق ست نقاط عن المتصدر.