قبل الكلاسيكو.. فليك يكشف: تحدثنا عن خيبة الأمل ونحن جاهزون لريال مدريد

قال هانز فليك مدرب برشلونة اليوم السبت إن لاعبي الفريق ناقشوا خروجهم من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي وهم مستعدون لترك خيبة الأمل وراء ظهورهم بينما يستعدون لمواجهة ريال مدريد منافسهم على لقب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة، الذي تعرض للخسارة 4-3 أمام إنتر ميلان في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال اليوم الثلاثاء، الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، فإن الفوز على أرضه غدا الأحد سيجعل فريق فليك على بعد فوز واحد من لقبه 28 في الدوري الإسباني.

وقال فليك للصحفيين “نسير بشكل جيد. بعد الهزيمة في ميلانو، يعلم الجميع أن الأمر ليس سهلا… لكننا نسير على الطريق الصحيح. تحدثنا عما نريد القيام به خلال هذين الأسبوعين”.

وأضاف “تتبقى أربع مباريات. مباراة القمة مهمة، وعلينا أن نظهر قدراتنا. علينا أن نتحلى بالثقة. اللاعبون يقدمون أداء رائعا… تحدثنا عما يفكرون فيه وما يشعرون به”.

وأضاف “كان علينا أن نتحدث عن الأمر كمجموعة. الجميع يعلم أنه يجب أن تبذل قصارى جهدك في القمة. يجب أن تكون نشيطا وقويا، ومسيطرا. ريال مدريد فريق جيد جدا، ونحن بحاجة إلى جماهيرنا”.

واستقبل برشلونة 10 أهداف في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، مما أثار تساؤلات حول مدى صلابته واستخدام الدفاع المتقدم.

لكن فليك يشعر بالرضا عن خط دفاعه.

وقال “عندما بدأنا، كنت واضحا بشأن فلسفة (اللعب)…كانت هناك مباريات، خاصة في البداية حيث واجهنا شكوكا، لكن الفريق تكيف بشكل جيد”.

“تحسن أداؤهم أيضا وهم راضون عن أسلوب لعبنا وطريقة لعبنا. عندما ترى جودة اللاعبين، تشعر بالسعادة”.

وأشاد فليك أيضا بالمدافع إينيجو مارتينيز.

وقال المدرب الألماني “إنه يحب اللعب في عمق الملعب، ومن المذهل أن نرى كيف يتكيف مع الفريق”.

وأضاف “إنه قائد يُركز على الفوز في كل مباراة. يبذل جهدا كبيرا في كل جلسة تدريبية. يشارك مشاعره الإيجابية مع زملائه، وهو مقاتل بروح قتالية. إنه قائد عظيم”.