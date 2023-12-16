الأحد 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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قبل مواجهة النادي الأهلي.. مارسيلو يشعل أجواء مونديال الأندية

منذ ساعة واحدة
النجم البرازيلي مارسيلو

النجم البرازيلي مارسيلو

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قبل مواجهة النادي الأهلي المصري في نصف نهائي مونديال الأندية 2023، التي تقام في جدة بالسعودية، تحدث النجم مارسيلو لاعب فلومينينسي البرازيلي عن حظوظ فريقه في البطولة.

وقال نجم ريال مدريد الأسبق، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: “فلومينينسي يمتلك كل الإمكانيات للمنافسة بقوة على كأس العالم للأندية والفوز باللقب”.

وأضاف: “شاركت من قبل في كأس العالم للأندية 4 مرات مع ريال مدريد وفزت باللقب في جميعها”.

وأوضح مارسيلو: “لكن هذه النسخة من البطولة لها طعم خاص بالنسبة لي لأنني سأشارك في كأس العالم للأندية رفقة فريق طفولتي”.

وبسؤاله هل يمكنك الفوز بالكأس للمرة الخامسة في السعودية رد قائلا: “احتراما لخصومنا في البطولة لن أتحدث مطلقا، لدينا ما يلزم للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية من اللعب والقتال من أجل اللقب”.

وأتم تصريحاته: “لكننا نعلم أن هناك فرق أخرى ترغب في الفوز بالكأس، لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كنا سنفوز أم لا”.

وفاز الأهلي المصري على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، وتقام المباراة الإثنين القادم.

    المصدر :
  • رويترز

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