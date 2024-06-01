قرارات صارمة في نادٍ إنجليزي بسبب الرهانات

بعدما كشفت الصحافة البريطانية عن قضية انخراط موظف بنادي سوانسي سيتي في ألعاب الرهان الإلكترونية، قرر النادي الإنجليزي عزل أحد موظفيه الفاعلين.

وذكرت صحيفة “تيليغراف” (TELEGRAPH) البريطانية أن إدارة نادي سوانسي سيتي الناشط في دوري الشامبيون شيب (الدرجة 2 في إنجلترا) عزلت المسؤول هاو لاكي من وظيفته داخل الفريق بعد أن تفطنت لإدمانه القمار الإلكتروني والمراهنة على مباريات سوانسي في 130 مناسبة على الأقل في السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الموظف البالغ من العمر 61 عاما، ويعمل في النادي منذ 20 عاما في خطة منسق بين اللاعبين ومجلس الإدارة، “فقد منصبه بعدما كشف النادي أنه راهن على خسارة فريقنا في 130 مناسبة”.

وأنهى سوانسي سيتي، وهو نادي كرة قدم من ويلز وينشط في إنجلترا، سباق الشامبيون شيب في المركز 14 برصيد 57 نقطة في أعقاب موسم 2023 ـ 2024.

وفضلا عن عزله من منصبه في النادي، عاقبت السلطات الرياضية في إنجلترا هاو لاكي بالإيقاف عن ممارسة جميع أنشطة كرة القدم لمدة عام واحد مع تغريمه بمبلغ 1800 يورو، بعدما اعترف بالتهم الموجهة إليه وتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي تجريه سلطات كرة القدم في إنجلترا.