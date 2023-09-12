قرار هام يساعد النصر قبل زيارة إيران التاريخية

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا حاسمًا، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع برسيبوليس الإيراني.

النصر يحل ضيفًا على برسيبوليس في إيران – بعد إلغاء قرار الأرض المحايدة -، يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي داوود إيكدري، رفض الاتحاد الآسيوي، “استئناف” النادي الإيراني؛ لإقامة لقاء الفريق الأول ضد قلعة العالمي، بحضور الجماهير.

وكشف إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، عن أن اتحاد كرة القدم القاري، أيّد العقوبة المفروضة ضد برسيبوليس، بحرمانه من جماهيره، في مواجهة نادي النصر.