الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصة ريكسهام الخيالية تستمر بترقيه القياسي للمرة الثالثة تواليا

26 - أبريل - 2025
ريكسهام يعلن إيرادات قياسية بفضل بريق هوليوود

ريكسهام يعلن إيرادات قياسية بفضل بريق هوليوود

A A A
طباعة المقال

حقق ريكسهام رقما قياسيا بصعوده للمرة الثالثة تواليا بين درجات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على ضيفه تشارلتون أثليتيك اليوم السبت في دوري الدرجة الثالثة، في أحدث فصول قصة الصعود المذهل للفريق تحت ملكية نجمي هوليوود ريان رينولدز وروبرت ماكيليني.

وسجل سام سميث هدفين بعد أن افتتح أولي راثبون التسجيل، ليقودا الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل تحت أنظار حشد غفير من المشجعين المبتهجين في ملعب ريسكورس، بينهم الكندي رينولدز والأمريكي ماكيليني.

وريكسهام أول فريق على الإطلاق يتأهل ثلاث مرات على التوالي بين درجات الدوري الإنجليزي.

وضمن فريق المدرب فيل باركنسون المركز الثاني برصيد 89 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة خلف برمنجهام سيتي المتصدر برصيد 102 من النقاط والذي ضمن الصعود بالفعل.

وهيمن ريكسهام على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح راثبون التسجيل في الدقيقة 15 مستغلا تمريرة جيمس ماكلين القصيرة من ركلة ركنية والذي حولها لاعب الوسط في الشباك بتسديدة من حافة المنطقة.

وكان جمهور أصحاب الأرض لا يزال يحتفل عندما ضاعف سميث النتيجة بتسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق عندما أرسل ماتي جيمس تمريرة أمامية من فوق دفاع تشارلتون، وصلت إلى سميث الذي سددها مباشرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وأكمل سميث ثنائيته في الدقيقة 81 عندما استغل تمريرة ماكس كليورث العرضية وأسكنها الشباك من فوق رأس الحارس ويل مانيون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فريق ليتشي
ليتشي يتعادل 1-1 مع أتلانتا والصراع يحتدم على مراكز المقدمة بالدوري
لاعبو نادي نابولي
نابولي ينفرد بصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على تورينو
فان دايك
فان دايك: ليفربول يستحق التتويج بالدوري الإنجليزي "عن جدارة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
امتعاض شيعيّ من "الخداع الإيرانيّ"؟!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
رامي مخلوف
إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟