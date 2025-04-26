قصة ريكسهام الخيالية تستمر بترقيه القياسي للمرة الثالثة تواليا

حقق ريكسهام رقما قياسيا بصعوده للمرة الثالثة تواليا بين درجات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على ضيفه تشارلتون أثليتيك اليوم السبت في دوري الدرجة الثالثة، في أحدث فصول قصة الصعود المذهل للفريق تحت ملكية نجمي هوليوود ريان رينولدز وروبرت ماكيليني.

وسجل سام سميث هدفين بعد أن افتتح أولي راثبون التسجيل، ليقودا الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل تحت أنظار حشد غفير من المشجعين المبتهجين في ملعب ريسكورس، بينهم الكندي رينولدز والأمريكي ماكيليني.

وريكسهام أول فريق على الإطلاق يتأهل ثلاث مرات على التوالي بين درجات الدوري الإنجليزي.

وضمن فريق المدرب فيل باركنسون المركز الثاني برصيد 89 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة خلف برمنجهام سيتي المتصدر برصيد 102 من النقاط والذي ضمن الصعود بالفعل.

وهيمن ريكسهام على مجريات اللقاء منذ البداية، وافتتح راثبون التسجيل في الدقيقة 15 مستغلا تمريرة جيمس ماكلين القصيرة من ركلة ركنية والذي حولها لاعب الوسط في الشباك بتسديدة من حافة المنطقة.

وكان جمهور أصحاب الأرض لا يزال يحتفل عندما ضاعف سميث النتيجة بتسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق عندما أرسل ماتي جيمس تمريرة أمامية من فوق دفاع تشارلتون، وصلت إلى سميث الذي سددها مباشرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وأكمل سميث ثنائيته في الدقيقة 81 عندما استغل تمريرة ماكس كليورث العرضية وأسكنها الشباك من فوق رأس الحارس ويل مانيون.