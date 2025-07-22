قطر تترشح لاستضافة أولمبياد 2036

قالت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنها شاركت في مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عملية انتخاب المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 2036.

وأقيمت الدورة الأولمبية الصيفية العام الماضي في باريس فيما تستضيف لوس انجليس بالولايات المتحدة الدورة المقبلة في 2028 على أن تستضيف برزبين في أستراليا أولمبياد 2032.

وقال الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية عبر حسابه في منصة إكس “بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، أعلنا اليوم تأكيد مشاركتنا في مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 2036..

“يعكس هذا الترشح رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية ووسيلة للتقارب بين الشعوب وتأكيدا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من التزام ببناء مجتمع متطور يضع الإنسان في صلب أولوياته من خلال استثمار الرياضة كأداة للتنمية”.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حساب اللجنة الأولمبية القطرية على إكس “إن الترشح الرسمي الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية القطرية لاستضافة أولمبياد 2036 يمثل محطة جديدة في مسيرة الإنجازات الوطنية، ويجسد المكانة المتقدمة التي وصلت لها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية”.