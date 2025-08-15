الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
قفز بالزانة.. دوبلانتيس يتطلع لتحقيق ذهبية عالمية ثالثة على التوالي

منذ ساعتين
موندو دوبلانتيس

بعد رقمه القياسي العالمي الجديد ومع تطلعه لحصد ذهبية عالمية ثالثة على التوالي، يستعد موندو دوبلانتيس بطل القفز بالزانة لتخطي الحدود مرة أخرى.

وحطم السويدي، الذي يتحدى الجاذبية، الرقم القياسي العالمي للمرة 13 يوم الثلاثاء الماضي بعدما سجل 6.29 متر في المجر وسيكون أحد أكبر عناصر الجذب في بطولة العالم الشهر المقبل في طوكيو.

وقال دوبلانتيس للصحفيين أمس الخميس “الخطوة الطبيعية التالية ستكون 6.30 متر. أعتقد أن ذلك سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي وللرياضة بشكل عام”.

وأضاف “سأتوجه لبطولة العالم قريبا وسيكون من الطبيعي التفكير في تحقيق هذا الرقم وآمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب”.

وخطف دوبلانتيس أنظار العالم قبل خمس سنوات عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما حين تخطى 6.17 متر للمرة الأولى محطما الرقم القياسي السابق للفرنسي رينو لافيليني الذي سجله في 2014.

وفي بطولة العالم المقررة في طوكيو في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر أيلول سيعود المتسابق السويدي إلى المكان الذي شهد تألقه الأولمبي حين فاز بذهبيته الأولى ضمن ذهبيتين أولمبيتين خلال الألعاب التي تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

ويتوق دوبلانتيس، الذي حُرم من الحضور الجماهيري وسط القيود الصحية بسبب الجائحة قبل أربع سنوات، إلى العودة بدعم كامل من عشاقه.

  • رويترز

