السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قمة الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على لقاء ليفربول والسيتي

منذ 48 دقيقة
من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

‬ سجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا في الدقيقة 80 لينقذ ليفربول في التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي ليبقي فريقه على مقربة من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 25-11-2023).

وتعثر سيتي على ملعبه للمرة الأولى بعد 23 فوز على التوالي في كل المسابقات، لكنه في الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما وصل ليفربول للنقطة 28.

وأصبح إرلينج هالاند، هداف الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفا، أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أطلق تسديدة بقدمه اليسرى مستغلا خطأ من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في تشتيت الكرة. واحتاج اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى 48 مباراة ليحقق هذا الإنجاز متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم أندي كول (65).

لكن الصمت خيم على الجماهير التي ملأت ملعب الاتحاد عندما استغل ألكسندر-أرنولد تمريرة من محمد صلاح ليسدد في الشباك في الدقيقة 80.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم - تعبيرية
فيسيل كوبي يحرز لقبه الأول بالدوري الياباني
شعار نادي باريس سان جيرمان
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على موناكو
صورة من المواجهات بين الجماهير الأرجنيتينة والشرطة البرازيلية قبيل مواجهة منتخبي البلدين
الفيفا: إجراءات تأديبية بعد أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

الأكثر قراءة

مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
غزة تحت النار
بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"
الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله