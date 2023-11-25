قمة الدوري الإنجليزي.. التعادل يخيم على لقاء ليفربول والسيتي

‬ سجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا في الدقيقة 80 لينقذ ليفربول في التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي ليبقي فريقه على مقربة من صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 25-11-2023).

وتعثر سيتي على ملعبه للمرة الأولى بعد 23 فوز على التوالي في كل المسابقات، لكنه في الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما وصل ليفربول للنقطة 28.

وأصبح إرلينج هالاند، هداف الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفا، أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أطلق تسديدة بقدمه اليسرى مستغلا خطأ من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في تشتيت الكرة. واحتاج اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى 48 مباراة ليحقق هذا الإنجاز متفوقا على الرقم القياسي السابق المسجل باسم أندي كول (65).

لكن الصمت خيم على الجماهير التي ملأت ملعب الاتحاد عندما استغل ألكسندر-أرنولد تمريرة من محمد صلاح ليسدد في الشباك في الدقيقة 80.