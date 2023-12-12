قمصان سوداء وباقة زهور.. توقّف مباراة في الدوري الإسباني إثر وفاة مشجّع

وضع قائدا غرناطة وأتليتيك بيلباو، باقة من الزهور على مقعد‭ ‬مشجع توفي خلال مباراتهما يوم الأحد الماضي، قبل استئنافها في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الإثنين.

وتوقفت المباراة في البداية في الدقيقة 17 يوم الأحد، حيث حاول المسعفون إنعاش المشجع أنتونيو تروخيو إزكيردو، حامل التذكرة الموسمية، بعد معاناته من أزمة قلبية ثم ألغيت في النهاية بعد مرور ساعة.

وارتدى اللاعبون قمصان سوداء خلال دقيقة صمت قبل استئناف المباراة من الدقيقة 17 أمس، عندما كان بيلباو متقدمًا 1-صفر عبر إيناكي وليامز في الدقيقة السادسة.

وأدرك غرناطة التعادل في الشوط الثاني عبر هدف عكسي من إنيجو رويز دي جالاريتا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.