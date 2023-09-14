كأس ديفيز للتنس.. كندا تُحقق انتصارها الثاني وأميركا تتجرّع أوّل هزيمة

لم تتأثر كندا حاملة اللقب بغياب النجوم لتهزم السويد وتحقق ثاني انتصار على التوالي في دور المجموعات بنهائيات كأس ديفيز للتنس، بينما تجرعت أميركا أول خسارة.

وافتقدت كندا جهود فليكس أوجيه ألياسيم وميلوش راونيتش إلى جانب دينيس شابوفالوف الذي لم يتعاف من مشكلة في الركبة.

لكن فاسيك بوسبيسيل تغلب على ليو بورج 7-6 و5-7 و6-2 قبل أن يفوز جابرييل ديالو، الذي لعب دورًا كبيرًا في التفوق على إيطاليا أمس الأربعاء، 6-4 و6-3 على إلياس يمر ضمن منافسات المجموعة الأولى في بولونيا.

وقال ديالو، المصنف 158 عالميًا: “أنا سعيد بالطريقة التي نافست بها. بالطبع تسير الأمور لصالحي في الوقت الحالي، لذا فمن السهل أن أظل إيجابيًا”.

وأضاف: “كنت أعرف أن التصنيف لا يهم هذا الأسبوع في كأس ديفيز إذ أن هناك شيئًا بشأن اللعب لصالح بلدك يمكن أن يلهم اللاعبين.. نحاول نزول الملعب والمنافسة بأقصى قوة ممكنة والعثور على طريقة للفوز”.

وعادت أستراليا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، إلى المسار الصحيح بفوزها 2-1 على فرنسا في المجموعة الثانية في مانشستر.

وتفوق الزوجي المؤلف من ماكس برسيل وماثيو إبدين 7-5 و6-3 في المباراة الفاصلة على حساب نيكولا ماهو وإدوار روجيه فاسلين.

وفي مدينة سبليت الكرواتية، تكبدت أميركا أول هزيمة في المجموعة الرابعة على يد هولندا.

وتغلب بوتيك فان دي زاندسخولب 7-6 و6-2 على تومي بول المصنف 13 عالميا قبل أن يفوز تالون جريكسبور على فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 و7-6.

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي التي يمنى بها تيافو هذا الأسبوع بعدما خسر المصنف 11 عالميا أمام الكرواتي بورنا بوجو.

وفي بلنسية، حققت التشيك ثاني انتصار في المجموعة الثالثة بتغلبها على كوريا الجنوبية بعد الفوز على إسبانيا في مستهل المشوار. وتتجه الأنظار إلى نوفاك ديوكوفيتش الذي قد يعود للمنافسات مع صربيا عندما تواجه إسبانيا المستضيفة غدًا الجمعة.

ودافع ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أميركا المفتوحة مطلع الأسبوع قبل أن ينضم إلى الفريق الصربي بكأس ديفيز، عن قرار الإسباني كارلوس ألكاراز بالغياب عن كأس ديفيز بعد خسارته بقبل النهائي في نيويورك.

وقال ديوكوفيتش: “دائمًا ما أحمي اللاعبين في تلك المواقف. ربما تشعرون يا رفاق بخيبة الأمل لأنه ليس هنا ينافس من أجل إسبانيا لأنه في 20 من عمره وأنا أبلغ 36 عامًا وأنى له أن يكون مرهقًا على عكسي”.

وأضاف: “من المهم أن ندرك أن الوقت لا يزال طويلا أمامه. لا يمكنك أن تغفل أنه فاز بأميركا المفتوحة العام الماضي وبعد أيام كان يلعب بقلب وشغف لصالح بلده”.

وتابع: “أعرف أنه يحب تمثيل إسبانيا وأنا واثق أنه سيفعل ذلك في الكثير من المرات. أنا متأكد أنه سيفوز بهذه البطولة مع إسبانيا بسبب طبيعته والمستوى الذي يحظى به ومستوى الفريق”.