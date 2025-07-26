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كابوس هاميلتون في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يزداد سوءاً

منذ 3 دقائق
لويس هاميلتون

لويس هاميلتون

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فشل لويس هاميلتون سائق فيراري، الفائز بسباق العام الماضي مع مرسيدس، في اجتياز المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى اليوم السبت بعد إلغاء أفضل لفاته بسبب تجاوزه حدود مسار الحلبة.

وسينطلق بطل العالم سبع مرات، الذي لم يصعد بعد إلى منصة التتويج منذ انتقاله إلى فيراري نهاية الموسم الماضي، من المركز 16 غدا الأحد.

وعانى السائق البريطاني من كابوس حقيقي خلال سباق السرعة اليوم بعد أن انطلق من المركز 18 بعدما استدارت سيارته حول نفسها خلال التجارب لينهي السباق في المركز 15.

وفاز هاميلتون بسباق بلجيكا خمس مرات، ويتأخر بفارق سباق واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر على هذه الحلبة.

وفاز السائق البريطاني في سبا العام الماضي بعد استبعاد زميله في الفريق آنذاك جورج راسل من المركز الأول عقب فحص سيارته وتبين أنها أقل من الوزن الطبيعي.

    المصدر :
  • رويترز

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