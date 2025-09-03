كاديلاك يعلن اختيار هيرتا سائق اختبار فورمولا 1

أعلن كاديلاك اليوم الأربعاء أن الأمريكي كولتون هيرتا، الفائز بتسعة سباقات في سلسلة إندي كار سيكون سائقا اختبار للفريق الذي سيشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لأول مرة الموسم المقبل.

وكان كاديلاك قد أعلن بالفعل التعاقد مع الفنلندي فالتيري بوتاس والمكسيكي سيرجيو بيريز، وكلاهما سائقان متمرسان في فورمولا 1 وفائزان بعدة جوائز كبرى، ضمن تشكيلة الفريق لعام 2026.

وراودت هيرتا (25 عاما) طموحات في فورمولا 1، لكنه كان يفتقر إلى النقاط المطلوبة للحصول على الرخصة الفائقة للمنافسة في البطولة.

وشارك هيرتا في سلسلة سباقات الناشئين في أوروبا في بداية مسيرته قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في 2017.

وقال في بيان قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى مطلع الأسبوع “هذه فرصة حلم، عملت على تحقيقها منذ فترة طويلة. أن أكون جزءا من مشاركة كاديلاك الأولى في فورمولا 1 في مثل هذا الوقت المحوري أمر لا يمكنني تفويته.

“دائما ما كنت أحلم بالتسابق في فورمولا 1، وأرى أنها خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. في الوقت الراهن، ينصب تركيزي على تقديم كل ما بوسعي لفريق كاديلاك فورمولا 1، والمساعدة في بناء فريق تنافسي”.

قال جرايم لودون رئيس الفريق إن وجود سائق أمريكي في فريق أمريكي “لحظة مهمة للغاية… لرياضة السيارات الأمريكية ككل.

“يمثل كولتون الشغف والطموح والروح التنافسية التي تميّز فريق كاديلاك لفورمولا 1، ونحن فخورون بأنه يرفع العلم الأمريكي معنا على الساحة العالمية”.

وقال كاديلاك، الفريق رقم 11 في هذه الرياضة، إن الإعلان عن برنامج سباقات هيرتا سيصدر في الوقت المناسب.

وأصبح هيرتا في 2019 أصغر سائق يفوز بسباق في سلسلة سباقات إندي كار في سن 18 عاما وأصغر سائق ينطلق من المركز الأول.

وشارك سائق فريق أندريتي جلوبال في 116 سباقا في سلسلة سباقات المقعد الواحد في الولايات المتحدة واختبر سيارة مكلارين لفورمولا 1 في البرتغال عام 2022.