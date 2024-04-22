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كاراغر: بعد سلسلة من الانتقادات صلاح لا يلعب بشكل جيد

منذ 32 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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أيد جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول السابق قرار المدرب يورغن كلوب بإبعاد النجم محمد صلاح عن قائمة الفريق الأساسية في مباراة فولهام يوم الأحد والتي كسبها الفريق 3-1، مشيراً إلى أن المصري لا يلعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

ووجد صلاح نفسه في موقف لم يعتد عليه كثيراً بعدما بقي على مقاعد البدلاء في المباراة التي احتضنها ملعب “كرافن كوتيج” وذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي طالته بسبب انخفاض مستواه.

وقال كاراغر، ثاني أكثر لاعب ارتدى قميص ليفربول عبر التاريخ بواقع 737 مباراة: الفريق يحتاج إلى عناصر جديدة وربما كان يفكر كلوب بأن صلاح سيقدم الإضافة عندما يدخل كلاعب بديل.

وأتبع: لنكن واقعيين، صلاح لا يعاني من الإرهاق مثل بقية اللاعبين، لأنه لم يشارك مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولية وبقي في ليفربول، لكنه لا يلعب بشكل جيد في الأسابيع الماضية، ربما سيكون من الأفضل له أن يشارك كلاعب احتياطي في المستقبل.

وخاض صلاح 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 13، لكنه سجل مرتين فقط في آخر 6 مباريات دورية.

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