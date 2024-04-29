"كارلوس ألكاراز" لم يسترد كامل ثقته في قدراته بعد زوال الألم

قال الإسباني كارلوس ألكاراز إنه حاليا يلعب في بطولة مدريد المفتوحة للتنس دون الشعور بأي ألم بعد تعرضه لإصابة في الذراع تعثرت بسببها مسيرته في بداية موسم الملاعب الرملية لكنه لم يسترد بعد كامل ثقته في قدراته على مستوى الضربات الأمامية.

ونجح ألكاراز (20 عاما) في الدفاع عن لقبه في بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي وبعد ذلك وصل لدور الثمانية في ميامي المفتوحة قبل تعرضه لإصابة في الذراع الأيمن خلال تدريب في موناكو.

وقال ألكاراز الذي غاب عن بطولتي مونت كارلو وبرشلونة قبل العودة لمدريد المفتوحة إنه غير قليلا في أسلوبه بناء على نصيحة المدرب خوان كارلوس فيريرو.

وقال المصنف الثالث عالميا بعد الفوز في الدور الثالث في مدريد المفتوحة على البرازيلي تياجو سيبوت المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-3 أمس الأحد “عندما أرغب في تنفيذ ضربة أمامية أسال نفسي عن كيفية رد فعل الذراع. يحدث هذا تلقائيا.

“المدرب طلب مني اللعب والذراع في حالة استرخاء وهذا ما أفعله.

“حتى الآن لا أثق في قدرة الذراع بنسبة 100 في المئة. لدي شكوك. هكذا هو تفكيري. أحب المنافسة ولذا فمن وقت لآخر أود اللعب بقوة وأفكر في الأمر.”

وأضاف ألكاراز “لا يمكنني القول إنني ألعب بمعدل أقل بل بشكل مختلف. تعودت على اللعب بقوة 200 في المئة مرات عديدة في المباريات كما ترون لكن المدرب يقول إنه لا داعي لذلك.

“أنا سعيد بأدائي… وتحركاتي. شعوري جيد ولا يوجد ألم. أحتاج فقط لوقت لطرد هذه الأفكار.”

وقبل بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل سيلتقي المصنف الثاني ألكاراز بطل مدريد المفتوحة في النسختين الماضيتين في الدور المقبل مع الألماني يان لينارد شتروف في إعادة لمباراة اللقب التي جمعت بينهما في العام الماضي.