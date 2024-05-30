"كافاني" يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن اللاعب القادم من أوروجواي إدينسون كافاني مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي.

ويعد كافاني (37 عاما)، الفائز مع منتخب أوروجواي بلقب كأس كوبا أمريكا 2011، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب إذ خاض 136 مباراة دولية وثاني أبرز هدافيه برصيد 58 هدفا خلف لويس سواريز، وقد سجل مشاركته الدولية الأولى في التعادل 2-2 مع كولومبيا وديا في فبراير شباط 2008.

وكتب كافاني على منصة إنستجرام “كانت عدة سنوات ثمينة بلا شك، كنت لأقول وأتذكر آلاف الأشياء، لكنني اليوم أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأقدم كل شيء.

“اليوم قررت أن أتنحى جانبا، لكنني سأتبعكم دائما بقلب نابض، مثلما كان الحال عندما أدخل إلى الملعب مرتديا هذا القميص الجميل”.

وعلى مستوى الأندية، توج كافاني مع باريس سان جيرمان بستة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وخمسة ألقاب في كأس فرنسا بين عامي 2014 و2020، وسجل للفريق 200 هدف في كل المسابقات.

ولعب كافاني أيضا لنابولي وتوج معه بكأس إيطاليا في موسم 2011-2012، ولمانشستر يونايتد. وانضم إلى بوكا جونيورز في يوليو تموز 2023 بعد رحيله عن بلنسية الإسباني.