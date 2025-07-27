كالينسكايا تفوز على رادوكانو وتبلغ نهائي واشنطن للتنس

تغلبت الروسية آنا كالينسكايا على البريطانية إيما رادوكانو 6-4 و6-3 في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس أمس السبت لتتأهل لمواجهة ليلى فرنانديز في المباراة النهائية.

بعد تقديم اللاعبتين بداية قوية، حققت كالينسكايا الكسر الأول للإرسال لتتقدم 5-4 وتحسم المجموعة الافتتاحية لصالحها وتكبد رادوكانو خسارة أول مجموعة في البطولة.

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية قبل أن تتقدم كالينسكايا مرة أخرى وتأخذ زمام المبادرة وتكسر إرسال منافستها مجددا وتحقق الفوز.

بعد أن حرمت المشجعين من تكرار مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2021 بين رادوكانو وفرنانديز، ستسعى كالينسكايا للفوز بأول ألقابها في إحدى بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 في نهائي اليوم الأحد.

قالت كالينسكايا المصنفة 48 عالميا “كانت مباراة مثيرة. اللعب أمام إيما شيء جيد”.

وأضافت “أنا فخورة بنفسي. حافظت على قوتي والتزمت بخطتي”.

وفي وقت سابق، عوضت فرنانديز تأخرها بمجموعة لتهزم المصنفة الثالثة إيلينا ريباكينا 6-7 و7-6 و7-6 في مواجهة ماراثونية تميزت بالإرسال القوي من اللاعبتين.

فازت ريباكينا بمجموعة أولى متقاربة بفضل تفوقها في الشوط الفاصل بضربتي إرسال حاسمتين.

أضاعت فرنانديز إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية لكن ريباكينا لم تتمكن من إنهاء المباراة بينما كانت متقدمة 5-4 مما أتاح للاعبة الكندية التعادل في الشوط الفاصل الثاني.

وكما حدث في المجموعة الافتتاحية لم تخسر أي من اللاعبتين الإرسال في المجموعة الثالثة لكن ثقة فرنانديز بنفسها زادت وحققت الفوز في غضون ثلاث ساعات و12 دقيقة لتبلغ أول نهائي لها هذا الموسم.