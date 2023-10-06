كايسيدو ومودريك في تشكيلة تشيلسي لمواجهة بيرنلي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي اليوم الجمعة أنه ضم موزيس كايسيدو وميخايلو مودريك لتشكيلة الفريق لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم مخاوف الإصابة في آخر مباراة خاضها الفريق.

وتم استبدال مودريك بين الشوطين في مباراة انتهت بالفوز 2-صفر على فولهام يوم الاثنين الماضي بينما سقط كايسيدو ممسكا بركبته ليخرج في الدقائق الأخيرة من تلك المباراة.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مباراة السبت “نعم، كلاهما في التشكيلة، سنقرر لاحقا ما إذا كانت لديهما فرصة للمشاركة أساسيا.

“تدربوا بشكل جيد هذا الأسبوع وما زلت لم أقرر بعد. أحتاج لمشورة الطاقم الطبي لأنني عدت مباشرة من ملعب التدريب”.

وسجل مودريك أول أهدافه مع تشيلسي في مباراة فولهام وهي دفعة كان الفريق في أمس الحاجة إليها بعدما سجل خمسة أهداف فقط في مبارياته الست السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل تلك المباراة.

وقال بوكيتينو “إنه يتحسن مثل جميع اللاعبين. كل لاعب لديه ظروفه الخاصة.

“على مدار ثلاثة أشهر نحاول المساعدة والتدريب، إنها مهمة كبيرة أن نحاول فهم الجميع وتطبيق الأشياء التي نعتقد أنها يمكن أن تساعد كل لاعب على الأداء”.

وسجل المهاجم أرماندو برويا أيضا هدفه الأول هذا الموسم في انتصار يوم الاثنين الماضي، في مباراته الثانية بالدوري منذ عودته من إصابة في الرباط الصليبي.

وقال المدرب الأرجنتيني “على مدار ثلاثة أشهر كنت أتابع ما يملكه هذا اللاعب من إمكانيات خلال التدريبات. وكل التركيز الآن على استكمال برنامج التعافي.

“إنه لاعب موهوب للغاية ونحن نثق به ولهذا السبب لعب ضد فولهام وربما يلعب غدا”.

ولم يفز تشيلسي بمباراتين متتاليتين في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم لكن بعد الانتصار على فولهام الذي أعقب فوزه بكأس الرابطة على برايتون آند هوف ألبيون، يأمل المدرب أن يتمكن فريقه من مواصلة مستواه الحالي.

وقال “إنها فرصة جيدة للفوز مرة أخرى. النقاط الثلاث مهمة جدا بالنسبة لنا.

“نرغب في دخول فترة التوقف الدولي بمعنويات مختلفة عن الفترة الأخيرة، من المهم حقا الفوز بالمباراة”.

ويحل تشيلسي صاحب المركز 11 بثماني نقاط ضيفا على بيرنلي الذي يحتل المركز 18 بأربع نقاط.