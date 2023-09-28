كرة القدم السعودية تواصل مشوارها في "الألعاب الآسيوية"

اكتمل عقد الدور ربع نهائي لمسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية، مع تأهل السعودية واليابان.

وتغلبت السعودية على الهند 2-صفر في هوانغلونغ، فيما سحقت اليابان ميانمار 8-صفر في شياوشان، في ختام مباريات دور الـ16.

وقاد محمد مران “الأخضر الأولمبي” بتسجيله الهدفين (51 و57)، بعد شوط أول سلبي.

واهتزت شباك المنتخب السعودي مرة واحدة حتى الآن في أربع مباريات.

وتلعب السعودية الأحد مع أوزبكستان الفائزة على إندونيسيا 2-صفر بعد التمديد، إيران مع هونغ كونغ، اليابان مع كوريا الشمالية والصين مع كوريا الجنوبية، حاملة اللقب، والمرشحة للفوز.

ويشارك في مسابقة الرجال لاعبون تحت 24 عاماً، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين فوق السن.