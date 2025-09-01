كريتشيكوفا تهزم تاونسند في مباراة مثيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أنقذت التشيكية باربورا كريتشيكوفا ثماني نقاط لحسم المباراة لتهزم الأمريكية غير المصنفة تيلور تاونسند 1-6 و7-6 و6-3 اليوم الأحد وتضمن مكانها في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

واستعرضت اللاعبة الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى قدراتها على الصمود لتحسم المباراة التي استمرت ثلاث ساعات. وتضرب موعدا في دور الثمانية مع الأمريكية جيسيكا بيجولا وصيفة بطلة النسخة الماضية.

وكانت بيجولا قد قدمت أداء قويا في فوزها 6-1 و6-2 على مواطنتها آن لي في وقت سابق اليوم لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في بطولة كبرى هذا العام.

وقالت كريتشيكوفا “لا أصدق أنني أقف هنا وأجري مقابلة معك.

“بصراحة، أستمتع تماما بهذا الجمهور، رغم أنه لا يساندني، بل يساند الأمريكيين، إنه أمر جيد… أعلم أنه ليس من أجلي، أتمنى لو كانت لدينا بطولة كهذه في التشيك”.

وبدأت تاونسند المباراة بقوة، وكسرت إرسال كريتشيكوفا مرتين مبكرا بفضل ضرباتها الدقيقة، فيما سهلت الأخطاء التي ارتكبتها اللاعبة التشيكية مهمة اللاعبة الأمريكية التي قدمت أداء قويا على الإرسال وحسمت المجموعة في أقل من نصف ساعة بعد كسر إرسال منافستها مجددا.

وكانت المجموعة الثانية متأرجحة إذ كسرت تاونسند إرسال منافستها مبكرا وبدت مستعدة للتقدم لكن خطأ مزدوجا ساعد كريتشيكوفا على رد الكسر.

بعدها فازت كل لاعبة بشوط إرسالها وأهدرت تاونسند أولى نقاط المباراة على إرسال كريتشيكوفا التي لم تتمكن من حسم المجموعة على إرسالها لتدفع بالمجموعة إلى شوط فاصل.

ووصلت المباراة إلى ذروة الإثارة عندما أهدرت تاونسند نقاط المباراة تارة ودافعت عنها كريتشيكوفا بضربات قوية تارة أخرى.

وشهد الشوط الفاصل فوضى عارمة. حصلت تاونسند على ثلاث نقاط متتالية للفوز بالمباراة عندما تقدمت 6-3، لكن كريتشيكوفا استعادت توازنها. ثم ظنت تاونسند أنها حسمت المباراة في فرصتها الخامسة، لكن ضربة اللاعبة التشيكية الأمامية لامست الخط.

وأهدرت كريتشيكوفا ثلاث نقاط لحسم المجموعة قبل أن تستغل الفرصة الرابعة لتتقدم 15-13 بضربة قوية من فوق الرأس.

وأثار الشوط الفاصل الذي استمر 25 دقيقة، وهو الأطول في البطولة حتى الآن، حماس الجماهير، حيث توقف اللاعبون الآخرون عن التدريب لمتابعة اللحظات المثيرة عبر الشاشات.

وفي المجموعة الثالثة، بدت اللاعبتان مرهقتين بشكل واضح، وتبادلتا الكسر حتى سيطرت التشيكية على المباراة.

وبعدما أهدرت أول نقطة تسنح لها لحسم المباراة، نجحت كريتشيكوفا في استغلال النقطة الثانية.

وبهذا تحقق كريتشيكوفا فوزها الثاني على تاونسند في مباراتين جمعت بينهما في مسيرتيهما الاحترافية.