الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كريستيا تطلق مناشدة بعد اختفاء درع بطولة كليفلاند للتنس في نيويورك

منذ 51 دقيقة
سورانا كريستيا

سورانا كريستيا

A A A
طباعة المقال

أطلقت لاعبة التنس الرومانية سورانا كريستيا مناشدة لإعادة درع بطولة كليفلاند التي فازت بها الأسبوع الماضي بعد اكتشاف اختفائه من غرفتها بالفندق في نيويورك.

وشاركت كريستيا (35 عاما) في بطولة كليفلاند استعدادا لأمريكا المفتوحة وفازت على الأمريكية آن لي في النهائي الأسبوع الماضي.

وخسرت اللاعبة الرومانية في الدور الثاني من أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، أمام كارولينا موخوفا يوم الخميس.

وزادت خيبة أملها باختفاء درع بطولة كليفلاند، وهي أول لقب فردي تحرزه على الملاعب الصلبة منذ 2008، من غرفتها في فندق فيفتي سونستا.

ولجأت المصنفة 57 عالميا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لاستعادته.

وكتبت كريستيا “أيا كان من سرق جائزة كليفلاند من غرفتي رقم 314 في فندق فيفتي سونستا، أرجو إعادته”.

وأضافت “لا قيمة مادية له، بل يحمل قيمة معنوية فحسب! سيكون الأمر موضع تقدير كبير! شكرا لكم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أليكس دي مينو
دي مينو يتقدم في أميركا المفتوحة بعيدا عن الأضواء
نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز
ثلاثية نيفيز تخطف الأضواء في فوز سان جيرمان 6-3 على تولوز
لاعبو نادي نابولي
هدف أنجيسا المتأخر يقود نابولي للفوز على كالياري

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟