كلاسيكو الإثارة.. بلينغهام يمنح ريال مدريد فوزاً مثيراً على برشلونة

اقترب ريال مدريد من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل جود بلينغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة (الأحد 21-4-2024).

ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.

وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.

وكان أندرياس كريستنسن قد سجل بعد ست دقائق من البداية للفريق الزائر قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 18.

ومنح البديل فيرمين لوبيز التقدم مجددا لبرشلونة في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل لوكاس فاسكيز بعدها بأربعة دقائق ثم يسجل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي هدف الفوز قرب النهاية.

وكانت بداية المباراة سريعة من الفريقين، وفورا سجل كريستنسن بضربة رأس بعد ركلة ركنية فشل الحارس أندري لونين في إبعادها ليرتقي مدافع برشلونة ويحولها في الشباك بعدما تفوق على رقيبه توني كروس.

وحاول ريال مدريد العودة في النتيجة وهيأ القائد لوكا مودريتش الكرة لزميله فينيسيوس جونيور الذي سدد أعلى العارضة من مدى قريب.

وانطلق لوكاس فاسكيز من الجانب الأيمن ليحصل على ركلة جزاء بعدما عرقله المدافع باو كوبارسي سجلها فينيسيوس جونيور بنجاح على يسار الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وأنقذ لونين حارس ريال مدريد تسديدة بكعب القدم من الأمين جمال بعد ركلة ركنية منخفضة وأبعد الكرة قبل عبور خط المرمى وأكد حكم الفيديو المساعد صحة قرار حكم الساحة ليستأنف اللعب بحصول برشلونة على ركلة ركنية في الدقيقة 28.

وكاد ريال مدريد أن يخرج متقدما في الشوط الأول لكن فينيسيوس جونيور فضل التمرير لزميله رودريجو بدلا من التسديد من وضع انفراد بعدما استخلص بلينغهام الكرة من كريستنسن على حافة منطقة الجزاء، لكن المدافع الدنمركي استعاد توازنه واعترض مسار الكرة قبل وصولها للمهاجم البرازيلي.

وأرسل بلينغهام تمريرة طولية نحو فينيسيوس جونيور الذي سبق مدافعين اثنين من برشلونة وسدد دون دقة بعد عشر دقائق من نهاية الاستراحة.

ورد برشلونة بهدف للبديل لوبيز الذي جعل النتيجة 2-1 مستغلا كرة مرتدة من الحارس لونين الذي فشل في إبعاد تمريرة عرضية من جمال ليسددها اللاعب الصاعد مباشرة في المرمى.

لكن رد ريال مدريد لم يتأخر، وأرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر حولها فاسكيز مباشرة في الشباك بعدما تحرك خلف دفاع برشلونة.

وأرسل الحارس لونين تمريرة طولية لفينيسيوس جونيور الذي انطلق نحو المرمى وسدد في محيط الحارس تير شتيجن بدلا من التمرير لزميله البديل براهيم دياز في الدقيقة 78.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يرسل فاسكيز تمريرة منخفضة حولها بلينغهام من مدى قريب في اللحظات الأخيرة ليكرر سيناريو مباراة الذهاب حين سجل قرب النهاية أيضا ليفوز ريال مدريد 2-1.