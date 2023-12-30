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كلوب عن مغادرة صلاح: الوضع ليس أسوأ من الماضي

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح

محمد صلاح

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علق المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب على غياب نجم الفريق محمد صلاح، الذي سيغادر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

وستكون مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، الإثنين، الأخيرة للنجم المصري قبل مغادرته لتمثيل منتخب “الفراعنة” في كأس إفريقيا.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن كلوب قوله: “إنه موقف عادٍ حقا أن تخسر هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما غادر ساديو ماني وصلاح، وتجاوزنا الأمر بطريقة ما”.

وأضاف: “ذهب أحدهما على الأقل بعيدا جدا في البطولة، مما جعل الأمر أسوأ. لذلك علينا أن نتجاوز هذا”.

وتابع: “كنا نعلم من وقت لآخر أن كأس الأمم الإفريقية ستقام، وأن مو يجب أن يرحل وكان ذلك واضحا دائما. الآن مع (الياباني) واتارو إندو لدينا مشارك في كأس آسيا أيضا. سوف نتعامل مع الأمر”.

وعن عودة ديوغو جوتا، أوضح مدرب الـ”ريدز”: “عودة كل اللاعبين مهمة للغاية لكن ديوغو بشكل خاص. الآن مع رحيل مو وإندو، نحتاج إلى عودة الجميع”.

يشار إلى أن كأس الأمم الإفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024، بينما يقام كأس آسيا في قطر بين 12 يناير و10 فبراير.

    المصدر :
  • وكالات

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