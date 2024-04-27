كلوب يستبعد تعثر أرسنال وسيتي مع تلاشي فرص ليفربول في الفوز باللقب

قال المدرب يورجن كلوب إنه لم يعد يفكر فيما إذا كان مشوار ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد انتهى بالفعل بعد خسارة نقاط جديدة في التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد اليوم السبت لكنه أقر بأنه من غير المرجح أن يتعثر غريماه أرسنال ومانشستر سيتي.

وقال كلوب الذي بدا عليه الإرهاق للصحفيين “لا أفكر في الأمر حقا.

“قلت سابقا إن الفريق يحتاج للفوز بمباريات. لم نفز بالمباراة وهذا لن يحسن موقفنا.

“هل سيخسر (سيتي وأرسنال) مباراتين أو ثلاث؟ لا أعتقد ذلك”.

وأنهى المستوى السيء لليفربول مؤخرا، والذي جعله يحقق خمس نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالدوري، فعليا فرصه في الفوز باللقب.

ورغم أنه يتأخر بنقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وبنقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني، فإن ليفربول لعب 35 مباراة مقابل 33 لسيتي و34 لأرسنال وتشير العروض الأخيرة إلى أنه من غير المرجح أن يتعثر الغريمان.

وعلى النقيض، بدا ليفربول مرهقا بدنيا وذهنيا إذ يبدو أن ضغط رحيل كلوب الوشيك قد أثر على الفريق المبتلى بالإصابات.

وخرج الموسم عن سيطرة ليفربول بعد الهزيمة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد ووداع الدوري الأوروبي على يد أتلانتا وأهدر تقدمه مرة أخرى ليتعادل 2-2 مع وست هام.

وأضاف كلوب “بصراحة، أنا لست غاضبا أو أي شيء آخر، اكتب ما تريد بشأن ذلك، لا أفكر في الأمر، كل ما علينا فعله هو الفوز بمباريات كرة القدم ودعونا نرى ما يعنيه ذلك في النهاية”.

وقال إن فريقه لا يمكنه سوى محاولة الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة، وهو ما يعني إنهاء الموسم برصيد 84 نقطة، على أمل أن تلعب باقي النتائج لصالحه.

وأضاف “أعتقد أن محاولة القيام بذلك هدف جيد وهذا هو موقفي وعقليتي وسنرى ما يعنيه ذلك”.