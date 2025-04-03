كم بلغت جوائز ريال مدريد بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؟

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الخميس، إن ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تصدر قائمة الجوائز المالية للموسم الماضي بمبلغ وصل إلى 139 مليون يورو.

وجاء نصيب ريال مدريد من إجمالي جوائز مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغت ملياري يورو، والتي زادت بنسبة 25 بالمئة هذا الموسم، وذلك مع تطبيق النظام الجديد بزيادة عدد الأندية والمباريات.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي ثاني أكثر فريق حصولا على الأموال من مشاركته في مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، وذلك رغم خروجه من الدور نصف النهائي، حيث حصل على 122 مليون يورو.

فيما تساوى بوروسيا دورتموند، وصيف البطل، مع بايرن ميونخ بحصول كل منهما على أكثر من 120 مليون يورو.

وحصل مانشستر سيتي الإنجليزي على مبلغ قيمته 110 ملايين يورو بعد وصوله إلى دور الثمانية، كما حصل على مبلغ إضافي قيمته 4 ملايين يورو من خلال مشاركته في كأس السوبر الأوروبي التي توج بها على حساب إشبيلية الإسباني.

من جانبه، حصل برشلونة الإسباني على مبلغ قيمته 98 مليون يورو بعد وصوله إلى دور الثمانية بدوري الأبطال في موسم كان مليئا بالصعوبات المالية للنادي، والتي تسببت في تعطيل تسجيل اللاعبين بداية الموسم الجاري.