الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
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كواليس اجتماع أنشيلوتي وبيريز قبل ديربي مدريد

منذ 4 دقائق
كارلو أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي (رويترز)

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اجتمع مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في المدينة الرياضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن الاجتماع تم تناول أوضاع الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

كذلك تمت مناقشة إصابات الفريق الكبيرة مثل تيبو كورتوا وأردا غولر وإيدير ميليتاو، ولكن لم يتم الحديث عن إمكانية ضم صفقات جديدة.

في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن النادي لا يستبعد أي سيناريو فيما يتعلق بمستقبل كارلو أنشيلوتي، وعلى رأسهم بالطبع سيناريو الاستمرار، في ظل وجود قبول من قبل المدرب الإيطالي للتوقيع على عقد جديد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في ستة من أصل ست مباريات في الموسم الجديد، خمسة في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

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