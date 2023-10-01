كودرميتوفا تفوز ببطولة بان باسيفيك للتنس

حققت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا لقبها الأول هذا الموسم والثاني إجمالا بفوزها 7-5 و6-1 على المصنفة الرابعة عالميا جيسيكا بيجولا في نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو اليوم الأحد 1\10\2023.

ولم تهدر المصنفة الثامنة في البطولة وقتا وسرعان ما أطلقت العنان لضرباتها القوية من الخط الخلفي لتنجح في كسر إرسال اللاعبة الأمريكية والتقدم 3-صفر لكن بيجولا ردت الكسر في الشوط الخامس.

وارتكبت اللاعبة الأمريكية خطأ مزدوجا على الإرسال أهدى المجموعة الأولى للاعبة الروسية المصنفة 19 عالميا التي رفعت من مستواها في المجموعة الثانية حيث تقدمت 5-1 قبل أن تحسم المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت لها بإرسال قوي.

وكان هذا ثاني فوز لكودرميتوفا على بيجولا هذا الموسم بعد انتصارها في دور الثمانية في مدريد والفوز الخامس الذي تحققه في آخر ست مباريات أمام اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 26 عاما قد تفوقت على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية عالميا في دور الثمانية بالبطولة.