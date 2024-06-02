كورتوا خارج حسابات المنتخب البلجيكي لبطولة أوروبا

قال فرانك فركاوترين المدير الفني للاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الأحد إن بلجيكا تريد التوصل إلى حل للخلاف بين مدرب المنتخب ونجم حراسة المرمى تيبو كورتوا، لكن رغم فوز الأخير مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أمس السبت، لن يتم إشراكه مع المنتخب في بطولة أوروبا 2024 المقررة في يونيو حزيران الجاري.

وأعلن منتخب بلجيكا عن تشكيلته للبطولة الأوروبية المقررة في ألمانيا لكن يحق له إجراء تغييرات على التشكيلة حتى السابع من يونيو الجاري، وقد أثار الدور الذي لعبه كورتوا في مساعدة ريال مدريد في التتويج بدوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند أمس السبت على ملعب ويمبلي، التساؤلات مجددا حول إمكانية ضمه لتشكيلة المنتخب.

وغادر كورتوا تشكيلة بلجيكا قبل عام واحد بسبب خلاف حول شارة القيادة مع المدرب دومينيكو تيديسكو، وبعدها بشهرين، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب حتى مايو أيار الماضي وقد عاد إلى صفوف ريال.

واحتدم الخلاف بين المدرب وحارس المرمى منذ ذلك الحين، حيث اتهم كورتوا تيديسكو بخيانة الثقة، وقضى المدرب العام الماضي في تفادي التساؤلات المستمرة حول الخلاف.

لكن فركاوترين قال في مؤتمر صحفي إنه لن يكون هناك استدعاء متأخر لحارس المرمى البالغ من العمر 32 عاما، والذي عادة ما يوصف بأنه “أفضل حارس مرمى في العالم”.

وقال فركاوترين “للأسف، سنلعب بطولة أوروبا بدونه. لذا لم يعد علينا الآن التركيز على هذا الأمر.

“لم نشك أبدا في قدراته أو بشأن لياقته للمشاركة. لذا يجب أن نتوقف عن الأمر الآن. هناك إشارات يجب علينا احترامها”.

وعند الإعلان عن تشكيلته في الأسبوع الماضي، قال تيديسكو “كان كورتوا واضحا وصادقا للغاية واتخذ قراره مبكرا (بأنه لا يرغب في المشاركة ببطولة أوروبا).

“هو يعرف قدرات جسده أفضل من غيره. الأمر يختلف عندما تلعب كل ثلاثة أو أربعة أيام في بطولة مثل بطولة أوروبا. آخر المعلومات التي تلقيناها هي أنه غير جاهز لبطولة أوروبا. وبالطبع بنينا خططنا على اللاعبين القادرين على المشاركة”.

وقال تييري والد كورتوا للتلفزيون البلجيكي عقب نهائي دوري الأبطال أمس السبت إن نجله كان يأمل في التقارب، وأضاف “نتمنى حل المشكلة”.