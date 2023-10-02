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كوريا الشمالية تسجل رقما قياسيا في الألعاب الآسيوية

منذ 10 دقائق
الألعاب الآسيوية المقامة في هوانغتشو الصينية

الألعاب الآسيوية المقامة في هوانغتشو الصينية

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و اصلت بعثة كوريا الشمالية نتائجها المثيرة للإعجاب في الألعاب الآسيوية المقامة في هوانغتشو الصينية عندما رفعت كيم أيل جيونغ 111 كيلوجراما وسجلت رقما عالميا في رفعة الخطف في وزن 59 كيلوجراما اليوم الاثنين.

ونجحت كيم (20 عاما) في تحقيق الإنجاز في ثالث محاولة في نهائي المسابقة لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 110 كيلوجرامات والذي سجلته التايوانية كو هسينغ-تشون في 2021 التي كانت ضمن المتنافسات اليوم أيضا.

ويتضمن نهائي المسابقة أيضا منافسات رفعة النطر وتحسم النتائج النهائية على أساس مجموع رفعتي الخطف والنطر لكل متسابقة.

وبدأت كيم المنافسة بقوة عندما قررت البدء برفع 103 كيلوجرامات وهو وزن حاولت رباعة واحدة فقط رفعه في البداية وهي الصينية لو سيفانغ بطلة العالم التي لم تتمكن في النهاية من تحدي كيم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي سجلت رباعتان من كوريا الشمالية هما ري سونج جوم وكانج هيونج يونج رقمين عالميين في ألعاب آسيا.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي منذ أيام إنه سعيد برؤية علم كوريا الشمالية يرفرف خلال المنافسات القارية الحالية رغم الإيقاف المفروض على بيونجيانج بسبب عدم تعاونها على مستوى لوائح مكافحة المنشطات العالمية.

وحظرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العلم الكوري الشمالي في كافة المسابقات الكبرى خارج الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2021 بعد أن خلصت إلى أن كوريا الشمالية لا تلتزم بتطبيق برنامج فعال في مجال فحوص الكشف عن المنشطات.

    المصدر :
  • رويترز

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