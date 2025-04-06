كوريا الشمالية تنظم ماراثون بيونغيانغ للمرة الأولى منذ 6 سنوات

نظمت كوريا الشمالية اليوم الأحد ماراثون بيونغيانغ الدولي للمرة الأولى منذ ست سنوات، إذ استضافت الدولة المنعزلة عدائين أجانب بعدما أغلقت حدودها إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد-19.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رياضيين من الصين وإثيوبيا ودول أخرى شاركوا في الفعالية.

وماراثون بيونغيانغ الدولي واحد من الفعاليات التي تقام لإحياء ذكرى ميلاد كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، والتي تحل في 15 أبريل نيسان.

وقال سيمون كوكريل المدير العام لشركة كوريو تورز التي تتخذ من بكين مقرا في منشورات على إنستغرام، مع صور تظهر شوارع ومنطقة ترفيهية في بيونغيانغ، إن نحو 200 أجنبي وصلوا إلى العاصمة الكورية الشمالية يومي الجمعة والسبت وإن العدائين القادمين من الخارج تدربوا في فندق في بيونغيانغ استعدادا لسباق اليوم الأحد.

وشركة كوريو تورز الشريك الرسمي لماراثون بيونغيانغ إذ تساعد في ترتيب عملية التسجيل في الحدث للزوار من الخارج.

وأغلقت الدولة المنعزلة حدودها في عام 2020 في بداية الجائحة لكنها بدأت ترفع القيود ببطء منذ عام 2023.

وسمحت كوريا الشمالية لبعض مجموعات السياح الروس بالدخول، لكن عاصمتها لا تزال مغلقة أمام السياحة العادية.

وذكرت شركة كوريو تورز أن الماراثون عبارة عن مسار يعود في نهايته إلى نقطة البداية وينطلق عبر وسط بيونغيانغ مارا بمعالم رئيسية، ثم يتجه إلى ضواحي المدينة قبل العودة عبرها إلى ملعب به 50 ألف متفرج.

وفي الملعب، شجع حشد كبير من الكوريين الشماليين -بعضهم يضع كمامات- العدائين. والتقط المشاركون الأجانب صورا للجمهور بهواتفهم المحمولة، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون الرسمي أن عداء كوريا شماليا وصل إلى خط النهاية أولا ليسجل الفوز في الماراثون.