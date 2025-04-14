كوفاتش: دورتموند يجب أن يظهر "بوجه مختلف" لتحقيق معجزة بدوري أبطال أوروبا

حث نيكو كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند فريقه على الارتقاء بأدائه عندما يستضيف برشلونة غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يسعى لقلب تأخره 4-صفر في الذهاب.

وسجل مهاجم دورتموند السابق روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق الألماني في برشلونة الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب لتنتهي تقريبا مسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه دورتموند، الذي بلغ النهائي القاري العام الماضي، مهمة صعبة من أجل التأهل لقبل النهائي تتمثل في الفوز على برشلونة الذي لم يخسر في 2025 حتى الآن.

وقال كوفاتش للصحفيين اليوم الاثنين “ندرك الوضع جيدا. نريد أن نظهر غدا بشكل مختلف تماما عن ما قدمناه في مباراة الذهاب ونفوز بالمباراة.

“هناك دائما معجزات، لكننا نعلم أيضا أن برشلونة لم يخسر أي مباراة رسمية حتى الآن هذا العام. علينا أن نكون حاضرين منذ الدقيقة الأولى غدا وأن نجذب الجماهير إلى صفنا. سنحصل منهم فقط على الدعم اللازم والرغبة في الركض والأداء والشغف”.

وقد يفتقد دورتموند، الذي يعاني أيضا في الدوري الألماني ويحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة، جهود قائده إيمري تشان في مباراة الإياب في ألمانيا ضد برشلونة الساعي للفوز بالثلاثية.

وقال كوفاتش “منحنا إيمري راحة من التدريب اليوم. كان يعاني من مشاكل عضلية منذ أسابيع، ورغم ذلك كان يتعامل مع الموقف باستمرار. عليك التأكيد على ذلك. من المحتمل ألا يلعب غدا، سنرى‭”‬.

وأشاد كوفاتش أيضا بلاعب الوسط فيلكس ميتشا، الذي عاد إلى الفريق في وقت سابق من الشهر الجاري بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة، وأضاف “لقد تطور فيلكس بشكل جيد للغاية كلاعب وكشخص.

“إنه قادر على فعل كل شيء بالكرة، ويتمتع بديناميكية رائعة، إنه لاعب متكامل. بعد إصابته الطويلة لا يزال يتأخر قليلا من حيث اللياقة البدنية”.